Gemeente moet 7 ton extra uittrekken voor project Kaaiplein en Molendijk

De herinrichting van het Kaaiplein en de Molendijk in Oude-Tonge blijkt bijna 7 ton duurder uit te vallen dan gepland. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 5 februari 2025 geschreven aan de gemeenteraad.

Door Linda van der Klooster

De keerwand bij de Molendijk, een belangrijke versteviging van de dijk, is in slechte staat en moet vervangen of aangepast worden. Het behouden van de stabiliteit en veiligheid van de weg en de woningen aan de Molendijk maakt het extra kostbaar. Daarnaast blijkt uit boringen dat de grond mogelijk ernstig vervuild is, wat sanering noodzakelijk maakt. Uit archeologisch vooronderzoek is bovendien gebleken dat er archeologische begeleiding nodig is bij de uitvoering van het werk. Tot slot zijn de bouwkosten sinds de start van het voorbereidingsproces gestegen.

Worstcasescenario

Het oorspronkelijke budget voor dit project was € 1.060.000, maar door deze extra kosten is dit opgelopen tot € 1.747.000. De extra uitgaven worden gedekt uit bestaande gemeentelijke budgetten, zoals die van Windpark Krammer, het wegenbudget, het budget kunstwerken en het budget gebiedsontwikkeling. Hierdoor ontstaan er geen financiële tekorten.

Voor de berekening van de kosten is de gemeente uitgegaan van een worstcasescenario voor de bodemvervuiling. Mocht de vervuiling uiteindelijk meevallen, dan kunnen de kosten tot twee ton lager uitvallen.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en de oplevering van het project wordt eind 2025 verwacht.