Motie SRGO voor de tweede keer verworpen

"Schandalig. Echt schandalig", dat zei Jan Zwerus van Groep Zwerus tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 april 2025, nadat de motie, die hij opnieuw had ingediend, voor de tweede keer was verworpen.

In zijn motie vroeg Zwerus om excuses van de gemeente aan het voormalige bestuur van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO). Volgens hem hebben wethouder Eijkenduijn en een zelfbenoemde werkgroep van enkele raadsleden zich in 2023 maandenlang onterecht bemoeid met de interne zaken van de stichting. Dit zou uiteindelijk hebben geleid tot het aftreden van het bestuur en de interim-directeur in december 2023.

De eerste keer dat Zwerus de motie had ingediend, tijdens de raadsvergadering van 30 januari, was er geen enkele reactie vanuit de raad gekomen, alleen maar complete stilte. In het presidium, waar de fractievoorzitters met de burgemeester samenkomen om de gemeenteraadsvergadering voor te bereiden is daarover al, op verzoek van de burgemeester, excuses gemaakt.

Filosoof

Voor hij de motie voor de tweede keer voorlas, begon Jan Zwerus met een stichtelijk woord. 'Gnothi seauton' zei hij, en citeerde daarmee de Griekse filosoof Socrates. "Ken uzelf", vertaalde Zwerus. "Hij bedoelde hiermee je falen te erkennen. Mijn advies aan de overige raadsleden zou zijn om aan deze woorden te denken tijdens het voorlezen van mijn motie.”

Nadat Zwerus de motie opnieuw had voorgelezen, kwamen er nu wel reacties vanuit de andere partijen. Met complete stilte reageren op een motie is inderdaad niet netjes. Dat was de algemene consensus.

Stichtelijk

"Ik heb de inleidende, stichtelijke woorden van meneer Zwerus ter harte genomen", zei Adriaan Kasteleijn van de SGP. "Misschien was de manier waarop wij als fractie eerder zijn omgegaan met de motie, door er simpelweg niets over te zeggen, niet de juiste." Kasteleijn gaf aan dat zijn partij zich echter niet herkent in de woorden van Zwerus. "Daarom stemmen wij opnieuw tegen de motie."

Ook Ronald Weidema van de VVD gaf toe dat het eerdere zwijgen niet is hoe lokale democratie hoort te werken. "De reden dat wij vorige keer niet het debat aangingen, was omdat het ons voorkwam als een poging om het verleden te herschrijven", lichtte hij toe. "Als VVD keken wij naar de hoofdzaken: er was sprake van een verstoorde arbeidssituatie binnen SRGO. Dat moest opgelost worden." Ook de VVD steunde de motie niet. "Omdat ik ervan overtuigd ben dat iedereen naar eer en geweten heeft gehandeld."

Aandacht

Jeffrey Verlegh van D66 zei het juist laf te hebben gevonden als de raad níet was opgekomen voor de belangen van werknemers en de gemeenschap. In de basis moeten wij wegblijven bij de bedrijfsvoering van SRGO, zolang zij zich aan de prestatieafspraken houden", zei hij. "Maar dat verandert als de ondernemingsraad fracties benadert met verontrustende verhalen naar verantwoordelijkheid. Er was sprake van een onveilige werksfeer en subsidiegeld stond op het spel."

Over het voor de tweede keer indienen van de motie is hij minder te spreken. "Als je dan een motie indient waar de rest van de raad niets over wil zeggen en die opnieuw wordt verworpen, dan lijkt het vooral bedoeld om aandacht te trekken. En ik betwijfel wat dat bijdraagt aan de relatie met SRGO."

Daniël Huising van het CDA maakte namens zijn partij excuses voor het eerdere niet reageren op de motie, al was ook zijn partij het er inhoudelijk niet mee eens. "Als mensen uit de samenleving zich melden met een probleem, dan denken we mee: wat is een mogelijke volgende stap? Dat betekent niet dat wij het direct moeten oplossen. In deze situatie hebben we die mensen geadviseerd om met hun directie in gesprek te gaan, of advies in te winnen bij instanties. Dat is alles. We hebben niemand beschuldigd, alleen geholpen om de juiste wegen te bewandelen. En dat zouden we opnieuw doen."

Toen de motie opnieuw in stemming werd gebracht, werd die met 26 tegen 1 stemmen verworpen. Zwerus reageerde fel op de uitleg van de andere fracties: "Als je spreekt over grensoverschrijdend gedrag, dan hoor je met beide partijen te praten. Dat is niet gebeurd. Niemand heeft met de directeur gesproken. Dat is laf en niet juist. En dan zeg ik niet mea culpa, maar tua culpa." Wat betekent 'niet mijn schuld maar jouw schuld'.

