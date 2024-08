Ondernemers Middelharnis Centrum stellen vragen over Spuiplein

De ondernemers van BIZ Middelharnis Centrum hebben in een brief aan de gemeente vragen gesteld over de verwachte vervoers- en parkeerproblemen als de renovatie van het Spuiplein en de bouw van de nieuwe woonwijk beginnen.

Door Linda van der Klooster

Op het Spuiplein in het centrum van Middelharnis worden 23 woningen gebouwd. Dat heeft de gemeenteraad Goeree-Overflakkee woensdagavond 19 juni besloten tijdens een extra ingelaste raadsvergadering. Voorzitter Yvonne Willebrand-Schutrup van BIZ Middelharnis Centrum heeft hiervoor de steun van de BIZ uitgesproken. Ook heeft de BIZ een aanbevelingsbrief geschreven, die is meegegaan met een subsidieaanvraag voor een miljoen euro in het kader van de Impulsaanpak Versterking Winkelgebieden.

Vertrouwen

In de brief aan het college schrijft voorzitter Willebrand-Schutrup dat de leden van de BIZ vinden dat de samenwerking met de gemeente en de beide wethouders, onder andere op dit dossier, het afgelopen jaar met grote sprongen vooruit is gegaan . "De gesprekken vinden vooral in goed en regelmatig overleg en met wederzijds vertrouwen plaats. Ons inziens is dit nog steeds de juiste en beste weg om samen vooruit te komen en mooie resultaten te bereiken, zeker ook wat betreft de herinrichting van het Spuiplein."

Tijdens eerdere overleggen over het Spuiplein heeft de BIZ enkele grote zorgen geuit over met name de verkeers- en parkeeraangelegenheden. "Helaas is toen met een nipte meerderheid van de raad toch voor vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan besloten."

De BIZ is toen samen met de gemeente gaan nadenken over oplossingen om de parkeer- en bevoorradingsproblemen zoveel mogelijk in goede banen te leiden. In de brief aan het College schrijft de BIZ bezorgd te zijn over de bereikbaarheid van het oostelijke deel van het centrumgebied, inclusief de haven, tijdens het saneren van de grond van het Spuiplein en het bouwen van de woonwijk. Ook is de BIZ bezorgd over de financiële gevolgen voor de ondernemers rondom het Spuiplein op het moment dat de werkzaamheden te lang gaan duren. "Immers, wij hebben op basis van de nieuwe verontreinigingscijfers nog altijd geen informatie ontvangen over hoe lang het hele sanerings- en bouwproces uiteindelijk in beslag gaat nemen."

Worst-case scenario

Daarom wil de BIZ graag van het college en de gemeenteraad weten hoe lang het Spuiplein en de eventuele toevoerwegen afgesloten zullen zijn, uitgaande van het meest gunstige scenario, het meest realistische scenario, en het worst-case scenario. "Na de coronaperiode is het vlees behoorlijk van de botten bij de meeste ondernemers", schrijft de BIZ. "U begrijpt uiteraard dat hoe langer de sanering en alle bouwwerkzaamheden gaan duren, hoe moeilijker het voor de desbetreffende ondernemers in het onderzoeksgebied Spuiplein inclusief de haven gaat worden."

De BIZ vraagt ook of de gemeente de financiële gevolgen voor de algehele gebiedsontwikkeling voor de ondernemers wil doorrekenen voor het slechtste scenario, waarin de saneringskosten op hun hoogst zijn en de subsidietoekenning niet wordt toegekend. De BIZ wil graag weten waar in dat geval de prioriteiten voor gebiedsontwikkeling liggen: bij de sanering van het Spuiplein, of bij het verbeteren van het winkelgebied rondom de oostzijde van D'n Diek?

De BIZ waardeert dat er financiële ruimte wordt vrijgemaakt voor het bereikbaar houden van het plangebied Spuiplein. Wel willen ze graag weten welke gevolgen de hogere kosten en dus ook mogelijk langere duur van werkzaamheden hebben voor het bereikbaar houden van het plangebied en welke garanties en toezeggingen kan de gemeente daarin geven richting de ondernemers.

Ideeën

Tot slot vraagt de BIZ de gemeente of die bereid is mee te denken in, al dan niet tijdelijke, oplossingen voor wat betreft de optimale bereikbaarheid en het - al dan niet tijdelijk - creëren van extra parkeervoorzieningen rondom het oostelijke deel van het centrum en de haven van Middelharnis. De ondernemers hebben daar meerdere ideeën voor die volgens hen eenvoudig uitvoerbaar zijn en die de betrokken ondernemers zeker zouden geruststellen.

De BIZ gaat er vanuit dat in ieder geval het nieuwe parkeerterrein aan de Sommeldijkse Haven gereed is op het moment dat de werkzaamheden op het Spuiplein aanvangen, maar ziet daarvan nog wel graag een bevestiging tegemoet.

De gemeente is momenteel met zomerreces. Op 29 augustus komen de raad en het College van B&W weer bij elkaar voor de presentieavond en op 12 september is de eerste raadsvergadering.