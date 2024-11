Stichting WO2GO maakt tweede druk 'Ik kon dat niet begrijpen' mogelijk

'Ik kon dat niet begrijpen' is de titel van het boek dat na uitgebreid onderzoek van Betsy Biemond-Boer is geschreven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee over de rol van de eilandelijke gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het rapport werd op 26 september 2024 gepresenteerd aan de gemeenteraad en in beperkte oplage voor geïnteresseerden gedrukt. De vraag overtrof echter het aanbod en daarom besloot stichting WO2GO om een tweede druk uit te geven.

De aandacht voor het onderwerp, de uitkomst van het onderzoek en het vele werk dat de autrice in het boek gestoken heeft, verdient het om door een ieder gelezen te worden. Het indrukwekkende naslagwerk is nu te krijgen in de winkel van de stichting die na lang offline te zijn geweest, nu ook weer geopend is. Het boek kost 15,- euro en is te bestellen op: wo2go.nl/winkel.



Door Internetredactie Omroep Archipel