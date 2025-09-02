Volgend jaar weer een huttendorp Sommelsdijk

Het huttendorp in Sommelsdijk heeft € 2222,- voor KiKa opgebracht. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het huttendorp was er van 27 tot en met 29 augustus 2025 voor het eerst in 35 jaar en werd georganiseerd door de dorpsraad van Sommelsdijk en de vrijwilligers van KiKa Goeree-Overflakkee.

Door Linda van der Klooster

150 basisschoolkinderen uit Sommelsdijk bouwden op het terrein bij het voetbalveld aan hutten, huizen, een kasteel met ophaalbrug, een speelmuseum en een schip. Zij gebruikten in totaal 650 pallets en 30.000 spijkers. Op het terrein stonden ook een organisatiewagen, een EHBO-keet en mobiele toiletten en wasbakken, allemaal mogelijk gemaakt door een groep enthousiaste sponsors.

“Wat een geweldig geslaagd evenement, wat zijn we trots”, schrijft organisator en KiKa-GO-ambassadeur William de Leeuw op Facebook, mede namens de dorpsraad. “Wat hebben we met z’n allen veel kinderen blij gemaakt en daarnaast bijgedragen aan de bestrijding en genezing van kinderkanker! Het was fantastisch!”

De opbrengst kwam uit de entreegelden en het limonade- en snoepwinkeltje bij het huttendorp. Daarnaast was er subsidie vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee en een bijdrage van Rabobank Buurtsupport. Dankzij de sponsors bleven de kosten voor de organisatie laag, zodat er veel overbleef voor Stichting Kinderen Kankervrij.

Het thema van dit jaar was ‘Bouwen aan je toekomst’. Een deel van die toekomst is al zeker: volgend jaar, van 26 tot en met 29 augustus, is er opnieuw een huttendorp, zo belooft de organisatie enthousiast. De kinderen in Sommelsdijk kunnen die datums dus alvast in hun agenda zetten.

Kijk hier voor een video van de opening van het huttendorp.

