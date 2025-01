Jaarwisseling 2024/2025 verloopt redelijk rustig op Goeree-Overflakkee

De jaarwisseling 2024/2025 op Goeree-Overflakkee is zover nu bekend redelijk rustig verlopen. Enkele kleine incidenten werden snel onder controle gebracht door de hulpdiensten. Op oudjaarsdag waren overdag reeds enkele branden waaronder een schuurtje in Den Bommel. De brandmeldingen gingen tot diep in de nacht door.

Tijdens de jaarwisseling 2024/2025 waren in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opnieuw veel hulpverleners paraat om een veilige nacht te garanderen. De meldkamers werkten met extra centralisten om meldingen te verwerken, en zowel de brandweer als de ambulancediensten schaalden op met extra medewerkers en voertuigen.



Door Internetredactie Omroep Archipel