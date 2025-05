Neemt de wethouder een voorsprong op beleid zonder inspraak?

Elk dorp op Goeree-Overflakkee moet een ontmoetingsruimte hebben. Dat is afgesproken in het coalitieakkoord. Maar betekent dit dat alle activiteiten per definitie in die ene ruimte moeten plaatsvinden? Die vraag stellen Tim Jochems van het CDA en Jos de Jonge van Trots op Goeree-Overflakkee zich. Ze hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Door Linda van der Klooster

Onrust

Aanleiding hiervoor is onrust onder vrijwilligers in de dorpen, die zich afvragen of hun locaties nog wel mogen blijven worden ingezet voor activiteiten. Tientallen recreatieve biljarters van het wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat in Middelharnis moeten voortaan naar De Staver, omdat de gemeente daar alle biljartactiviteiten voor Middelharnis en Sommelsdijk wil concentreren. Dat is voor veel van hen minder goed bereikbaar.

Ook vrijwilligers van het infocentrum aan de Bernhardstraat in Oude-Tonge maken zich zorgen. Zij zijn een petitie gestart omdat de huur van hun activiteitenzaal per 1 januari 2026 wordt opgezegd door Stichting ZIJN. Of zij daarna nog gebruik mogen maken van het in de wijk geliefde zaaltje, is onduidelijk.

In Achthuizen spraken Aad de Kool van de dorpsraad en vrijwilliger Corry Winkels van de in het dorp populaire ijsbaankeet op 10 april 2025 in bij de gemeenteraad. Ze willen het gebouw opknappen en hebben daar ook de middelen en mankracht voor. Toch lijkt de gemeente dat niet toe te juichen. De vrijwilligers werden teruggefloten.

Zorgen

CDA en TOG maken zich hierover zorgen. Volgens hen lijkt het erop dat er al beleid wordt uitgevoerd dat nog niet is goedgekeurd door de gemeenteraad. De nota Maatschappelijk Vastgoed wordt namelijk pas eind 2025 aan de raad voorgelegd.

Tijdens de presentatieavond van 10 april verwees wethouder Petra ’t Hoen als antwoord op de vragen uit Achthuizen naar het coalitieprogramma, waarin staat dat elke kern een ontmoetingsplek moet hebben.

“Dat uitgangspunt onderschrijven wij,” zeggen CDA en TOG. “Maar wij lezen daarin een ondersteuning van gemeenschapszin, nabijheid en ontmoeting, niet een verplichting om álle activiteiten in één gemeentelijk gebouw te centraliseren.”

Volgens beide partijen lijkt het erop dat de gemeente al besluiten neemt over vastgoed in de dorpen, terwijl de raad daar nog geen goedkeuring voor heeft gegeven. Dat noemen Jochems en De Jonge bestuurlijk onzorgvuldig.

Opgelegd

Ze vragen het college waarom de gemeenteraad niet vooraf is betrokken bij keuzes die direct raken aan de leefbaarheid en gemeenschapszin in de dorpen. “Voorzieningen in dorpen zijn geen doel op zich, maar een middel tot ontmoeting, verbondenheid en samenredzaamheid. Zulke keuzes moeten met de gemeenschap én met de raad worden gemaakt, niet van bovenaf worden opgelegd.”

CDA en TOG willen weten of er – naast de drie genoemde voorbeelden – nog meer dorpen zijn waar het college al begonnen is met het uitvoeren van nog niet goedgekeurd beleid. Ook vragen zij of het college bereid is om ruimte te blijven bieden aan waardevolle burgerinitiatieven die bijdragen aan ontmoeting en samenleven, ook als die plaatsvinden buiten gemeentelijk vastgoed.

Over de ijsbaankeet in Achthuizen vragen CDA en TOG of het college hun opvatting deelt dat activiteiten niet mogen worden verplaatst naar gemeentelijke gebouwen die daarvoor niet geschikt zijn of waarvoor geen draagvlak is onder de gebruikers. Inwoners van Achthuizen hebben duidelijk laten weten de voorgestelde alternatieve locatie niet te zien zitten.

Ook willen ze weten of het klopt dat de gemeente een onafhankelijk onderzoek laat doen naar de situatie van de ijsbaankeet, terwijl inwoners zelf al geld hebben ingezameld om het gebouw op te knappen. Volgens de raadsleden is zo’n onderzoek overbodig als het dorp zelf de verantwoordelijkheid wil én kan nemen, zonder extra kosten voor de gemeente. De antwoorden op de raadsvragen worden in juni 2025 verwacht.

Right to Challenge

CDA bracht op 24 mei een bezoek aan Achthuizen, waar ze spraken met vrijwilligers van de keet. Er is inmiddels een gesprek geweest met wethouder Bruggeman en drie ambtenaren, vertelt Aad de Kool van de dorpsraad Achthuizen. Hij heeft namens de inwoners gebruikgemaakt van het ‘Right to Challenge’, het ‘Recht om uit te dagen’. Daarbij kan een groep georganiseerde inwoners taken van de gemeente overnemen als zij denken het beter, slimmer of goedkoper te kunnen.

“Ik bestook ze er al geruime tijd mee,” zegt De Kool. “En toen we op 10 april hadden ingesproken in de raad, heeft de wethouder gezegd dat er wel een weg te bewandelen is. We zijn er echter nog niet uitgekomen.”

In afwachting van verdere afspraken is de BIWA, de club van vrijwilligers, alvast begonnen met het opknappen van de keet. "De stroom is vernieuwd, de buitenkant afgespoten en de binnenkant wordt momenteel opgeknapt."

Op 2 juni voert een extern bureau in opdracht van de gemeente een veiligheidsonderzoek uit. “Daarop hebben wij gereageerd dat we de meetnormen willen ontvangen. Het is immers een keet. Waar gaat het over? Er is 25 jaar niet naar omgekeken en nu ineens moet het aan normen voldoen. ‘Right to Challenge’ is niet: ‘gooi het maar over het hek’. De inwoners van Achthuizen willen graag een pilotproject starten voor het beheer en onderhoud van de keet. Daar moeten we nog over in overleg.”

