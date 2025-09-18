Petitie en raadsvragen over situatie zwembad Zuiderdiep

Na het gedwongen vertrek van locatiemanager Johan de Waal bij zwembad Zuiderdiep in Stellendam is een groep bezoekers van het zwembad een petitie gestart. Met die petitie willen zij bereiken dat De Waal weer terugkomt als locatiemanager.

De Waal werd eerder deze week door de directeur van SRGO uit zijn functie gezet. Bezoekers van het zwembad zijn het daar niet mee eens. Zij zien hem als het hart van het zwembad.

De initiatiefnemer van de petitie verklaart: "Als klant start ik deze petitie om Johan en zijn team te steunen. Mijn kinderen hebben de afgelopen tien jaar hun zwemvaardigheid aan dit team te danken. Johan en zijn team creëren een prettig leerklimaat, waardoor mijn dochter zo enthousiast is geworden dat zij later zwemjuf wil worden. Mijn zoon heeft dankzij Johan en zijn team zijn angsten overwonnen tijdens de zwemlessen. Samen hebben mijn kinderen maar liefst 30 zwemdiploma’s behaald bij het Zuiderdiep."

Volgens de initiatiefnemer is er zonder Johan geen gezond werk- en leerklimaat. Johan wordt gezien als de persoon die van het zwembad een fijne plek maakt voor zowel kinderen als volwassenen.

Politiek

Gemeenteraadsfracties D66 en Gaan (voorheen VKGO) hebben laten weten dat zij in de eerstkomende raadsvergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over dit onderwerp. De raadsleden zijn door het artikel bij Omroep Archipel op de hoogte geraakt van de situatie en willen graag weten wat ervan klopt, en welke stappen het gemeentebestuur kan nemen om ervoor te zorgen dat de kinderen weer normaal naar zwemles kunnen.

“Het zwembad in Stellendam schrapt momenteel diverse belangrijke activiteiten zoals zwemlessen diploma A, survival zwemmen, voortraject lessen en zwemvaardigheid.”, schrijven Jeffrey Verlegh van D66 en Ellen Nijssen van GAAN. “Andere belangrijke lessen, zoals zwemlessen diploma B, zijn plotsklaps verplaatst naar andere tijden. Voor kinderen die deze lessen volgen en hun ouders/verzorgers is dit een uitermate vervelende situatie.”

De fractieleden willen ook van burgemeester en wethouders weten op welke manier het college zich heeft voorgenomen om de herhalende problemen bij SRGO nu definitief op te lossen.

“Eerder werd de raad voorgehouden dat de rust binnen de organisatie van SRGO was wedergekeerd. Het zwembad in Stellendam is een gemeentelijk zwembad dat bekostigd en geëxploiteerd wordt met gemeenschapsgeld.”

De eerstkomende raadsvergadering is donderdagavond 18 september. Naar verwachting wordt er dan over de situatie bij het zwembad gesproken.

De petitie voor terugkeer van Johan de Waal als locatiemanager is te vinden op petities.nl.

